Gazze’de 9 bin çocuk ampute: Bu zulmü durduramazsak Hanzala yüzünü dönmeyecek

İşgalci güç İsrail’in 7 Ekim’den sonra Gazze’yi hedef alan tam, abluka, işgal ve katliamlarının ana hedefi bölgede yaşayan 2 milyon Filistinlinin yarsını oluşturan çocuklar. 53 binden fazla bombayı hedef gözetmeksizin, dünyanın kilometrekare başına en yoğun nüfusunun yaşadığı bölgeye atan işgalci güç, 21 bin 507 Filistinli katlederken, 55 bin 915’i de yaraladı. Çoğu çocuk binlerce Filistinlinin ise yıkıntılar altında kaldığı belirtiliyor. İsrail’in vurduğu sivil yerleşim alanlarında öldüremediği çocukları ise sakat bırakıyor. 10 bine yakın çocuğun işgalcinin saldırıları sonucu öldüğü Gazze’de, belirlemelere göre 9 binden fazla çocuğun ise uzuvlarını kaybederek sakat kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporu, Gazze’de yaşayan 1 milyon çocuğun her an ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmak dışında, hayati organlarını kaybederek, ömürleri boyunca sakat yaşamaya mahkum edildiklerini ortaya koydu.

El ve ayaklarından yaralanıyorlar

Binlerce evin vurulduğu Gazze’de, birçok çocuk yıkıntılar altında kalmaktan kurtarılamıyor. Yardım ekiplerinin müdahalesi ya da bombardıman sonrası aileleri tarafından el ve ayakları zarar gören çocuklar zorlu şartlarda düzenlenen ameliyatlar ile ampute ediliyor. Bugüne kadar, İsrail saldırıları sonucu ampute edilen çocuk sayısının 9 bini

aştığı belirtildi.

Ameliyatlar anestezisiz yapılıyor

Terör devletinin tam abluka uyguladığı bölgeye yeterli sağlık ve insani yarım malzemesi girmesine izin vermediği biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze’deki bazı doktorların amputasyon da dahil olmak üzere ameliyatları anestezi olmadan gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bazı ameliyatlar ise cep telefonu ışığıyla gerçekleştiriliyor.

Oranda belirgin bir artış

Raporda, 7 Ekim öncesi Gazze’yi hedef alan saldırılar neticesinde, 2 ile 17 yaş arasındaki Filistinli çocukların yüzde 12’sinin bir ya da daha fazla hareket zorluğu yaşadığı ve Gazze’deki hanelerin yüzde 21’inde aile üyelerinden en az birinde fiziksel ya da zihinsel engel olduğu belirtildi. Terör devletinin ekim ayı sonrasında başlayan saldırıları sonrası bu oradan belirgin bir artış olduğu belirtildi.

8 bin 800 çocuk öldürüldü

İşgalci güç saldırılarında bugüne kadar en az 8 bin 800 çocuğu öldürdü. Enkaz altında da binlerce çocuğun öldüğü belirtiliyor. İngiliz sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir rapora göre Gazze dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022'de yaşanan çatışmalarda bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti. Gazze hükümetinin medya ofisi ise günde 106 çocuğun işgalci güç tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu.

Hanzala.

Filistin direnişinin sembolü

Ünlü karikatürist Naci el-Ali’nin çizdiği “Hanzala” karakteri, Filistin’deki direnişin en önemli sembolü. Dünyanın sessizliğine isyan edip sırtını dönen Hanzala ancak zulüm bir gün bittiğinde yüzünü dönecek.







