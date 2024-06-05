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Dünya

Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas İsrail ile anlaşmak için şart sundu

İşgalci İsrail'in saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail'i durdurmak için süren ateşkes çalışmalarına Hamas'tan cevap geldi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını söyledi.

09:14 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:15 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 36 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.


İsrail'i durdurmak için süren ateşkes çalışmalarına Hamas'tan cevap geldi.


Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.


  • Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, şu ifadeleri kullandı:
  • "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır"

Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti.


Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.


Biden 3 aşamalı ateşkes önerisi sunmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.


Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.



#Hamas
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