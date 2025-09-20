Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de bir hastane daha tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle planlı ameliyatları durdurdu

Gazze'de bir hastane daha tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle planlı ameliyatları durdurdu

17:4120/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 208'e, yaralıların sayısının 166 bin 271'e yükseldiği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 208'e, yaralıların sayısının 166 bin 271'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneybatısında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı El-Mevasi bölgesinde hizmet veren Kuveyt Sahra İhtisas Hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle planlı ameliyatların durdurulduğunu ve sadece hayati öneme sahip acil ameliyatların yapılabileceğini duyurdu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Tüm planlı ameliyatları durdurmak zorunda kaldığımızı ve sadece hayat kurtarıcı ameliyatlarla yetineceğimizi üzülerek duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Buna
"ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının devam etmesi, ekipman ve malzemelerin son iki yılda eskimesi, anestezi ilaçları, tıbbi solüsyonlar, sterilizasyon malzemeleri ile temel cerrahi aletler dahil olmak üzere tıbbi malzemelerde yaşanan önemli eksikliğin"
neden olduğu belirtildi.

Bu zorunlu uygulamanın, yaklaşık iki yıldır süren saldırılar ve aylardır kapalı olan sınır kapıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, ekipman veya ilaç girişinin engellenmesinin bir neticesi olduğu kaydedildi.

İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasından bu yana yapılan tüm çağrılara rağmen hastanenin artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli tıbbi yardımı alamadığına işaret edilerek, ameliyatların durdurulmasının binlerce yaralı ve hasta için büyük tehlike oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ilgili makamlara ve uluslararası kuruluşlara
"gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve hastanenin operasyonel giderlerinin karşılanması için insani koridorların açılmasını sağlama"
çağrısı yapıldı.


#gazze
#Hastane
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?