Gazze'de bir hastane daha tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle planlı ameliyatları durdurdu

Gazze Şeridi'nin güneybatısında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı El-Mevasi bölgesinde hizmet veren Kuveyt Sahra İhtisas Hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle planlı ameliyatların durdurulduğunu ve sadece hayati öneme sahip acil ameliyatların yapılabileceğini duyurdu.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Tüm planlı ameliyatları durdurmak zorunda kaldığımızı ve sadece hayat kurtarıcı ameliyatlarla yetineceğimizi üzülerek duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bu zorunlu uygulamanın, yaklaşık iki yıldır süren saldırılar ve aylardır kapalı olan sınır kapıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, ekipman veya ilaç girişinin engellenmesinin bir neticesi olduğu kaydedildi.
İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasından bu yana yapılan tüm çağrılara rağmen hastanenin artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli tıbbi yardımı alamadığına işaret edilerek, ameliyatların durdurulmasının binlerce yaralı ve hasta için büyük tehlike oluşturduğu uyarısında bulunuldu.