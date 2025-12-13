Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor

Gazze'de ateşkes sağlansa da İsrail'in çeşitli bahanelerle gerçekleştirdiği saldırılar ve soğuk hava koşulları nedeniyle ölümler yaşanıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 386 kişinin öldüğü, 1018 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 628 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 277 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 654, yaralıların sayısının ise 171 bin 95 olduğu belirtildi.