Gazze’de ders başı

Gazze’de işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım harekatı nedeniyle duran eğitim faaliyetleri, ateşkes sonrası yeniden başlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kendisine ait okullarda eğitim faaliyetlerine başladığını bildirdi. Uzun süre yerinden edilmiş ailelere barınak hizmeti veren okullar, yeniden öğrencilerine kavuştu. Filistinli öğrenciler, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Razi Okulu’nda ders başı yaptı.