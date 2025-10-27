Yeni Şafak
Gazze'de ders başı

Gazze’de ders başı

04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
UNRWA, kendisine ait okullarda eğitim faaliyetlerine başladığını bildirdi.
UNRWA, kendisine ait okullarda eğitim faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Gazze’de yerinden edilmiş ailelere yuva olun okullar, ateşkesin ardından öğrencilerine kavuştu. BM’ye bağlı UNRWA okullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Er-Razi Okulu’nda da öğrenciler ders başı yaptı.

Gazze’de işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım harekatı nedeniyle duran eğitim faaliyetleri, ateşkes sonrası yeniden başlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kendisine ait okullarda eğitim faaliyetlerine başladığını bildirdi. Uzun süre yerinden edilmiş ailelere barınak hizmeti veren okullar, yeniden öğrencilerine kavuştu. Filistinli öğrenciler, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Razi Okulu’nda ders başı yaptı.



