Gazze'de diyaliz hastalarının hayatı tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastanelerin ve sağlık kurumlarının hizmet verebilmesi için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç stokunun sıfıra düştüğü ya da tükenmek üzere olduğu kaydedildi.





Tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısının en çok acil servis ve yoğun bakımlarda, cerrahi operasyonlar sırasında yaşandığı, anestezi malzemelerinin yanı sıra diyaliz hastalarının kullandığı ilaçların da tükendiği ifade edildi.





Diyaliz hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin palyatif tedaviyle sınırlı olduğu ve ilaç eksikliğinin yaklaşık 1000 diyaliz hastasının hayatını tehdit ettiği vurgulandı.





Açıklamada ayrıca uluslararası kurumlara "Gazze'deki hasta ve yaralıların hayatlarının kurtarılması için hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, gerekli ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması" çağrısı yapıldı.











