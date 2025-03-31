Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 357'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 50 bin 357'ye, yaralı sayısının ise 114 bin 400'e yükseldiği ifade edildi.





İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 359 kişinin yaralandığı kaydedildi.





Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 357'ye, yaralı sayısı 114 bin 400'e yükseldi.







