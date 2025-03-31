Rümeysa’ya işkence rotası: Eyalet eyalet kaçırdılar

ABD’deki Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, salı gecesi iftar yapmak için arkadaşlarıyla buluşmak üzere tek başına yürürken, evinin yakınındaki sokakta, etrafını saran Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından kaçırıldı. Maskeli ve güneş gözlüklü elemanlar tarafından bir araca zorla bindirilen Rümeysa'nın kilometrelerce süren işkence gibi muameleye tabii tutulduğu ortaya çıktı. Amerikan CNN International'da yer alan habere göre avukatları, kendisine tuzak kurulan Öztürk'ün gözaltında birden fazla eyalete götürüldüğünü söyledi.





ÖNCE NEW ENGLAND SONRA LOUISIANA

Öztürk'ün avukatları öğrencinin Massachusetts'ten New England'daki birden fazla devlet dairesi de dahil olmak üzere "birçok eyalette" gezdirildiğini söyledi. Ertesi sabah, tutuklanmasından yaklaşık altı saat sonra Öztürk'ün 48 saat önceden haber verilmeksizin Massachusetts dışına çıkarılmamasını öngören mahkeme kararına rağmen, evinden yaklaşık 2400 kilometre uzağa, Alexandria, Louisiana'daki bir hazırlık tesisine uçuruldu.





ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

Cuma günü sunulan değiştirilmiş habeas corpus (ihzar müzekkeresi) dilekçesine göre, Öztürk Louisiana'ya nakledilirken astım krizi geçirdi. Sözcüye göre, bu süre boyunca Öztürk'e herhangi bir suçlamada bulunulmadı ya da bir avukatla görüşme fırsatı verilmedi. En sonunda da Basile, Louisiana'daki Güney Louisiana Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) götürüldü. Arkadaşları, ailesi ve avukatları tutuklanmasının ardından yaklaşık 24 saat boyunca Öztürk'ün yerini tespit edemedi ya da kendisiyle iletişime geçemedi.





RESMEN TUZAK KURMUŞLAR

Son olarak, Öztürk'ün avukatları çarşamba akşamı kendisiyle konuşabildi. Avukatı CNN'e yaptığı açıklamada, Öztürk'e karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyleyerek adeta tuzak kurduklarını belirtti. Dilekçede, Öztürk'ün vizesinin 21 Mart'ta iptal edildiği ancak tutuklanmasının ardından ICE'den bir tebligat alana kadar kendisine haber verilmediği belirtiliyor.





COLUMBIA'DA SULAR DURULMUYOR

Trump yönetiminin yoğun baskı kurduğu ABD üniversitelerinde Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi'nde sular durulmuyor. Üniveriste rektörü Minouche Shafik'in yerine, Ağustos 2024'te geçici olarak atanan Katrina Armstrong görevinden ayrıldığını duyurdu. Armstrong, İsrail'in Filistinli sivillere saldırılarını protesto eden öğrencilere karşı yeterince sert olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Shafik'in yerine geçici olarak atandığı görevine ilişkin açıklamada bulundu. Geçici olarak bulunduğu rektörlük pozisyonundan ayrıldığını duyuran Armstrong, üniversitenin Irving Tıp Merkezi'nin İcra Kurulu Başkanı, Sağlık ve Biyomedikal Bilimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji Dekanı görevlerine geri döndüğünü belirtti. Armstrong, üniversite kurulunun, mütevelli heyeti eş başkanı Claire Shipman'ı rektör vekili olarak atadığını duyurdu.



