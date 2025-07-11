Gazze'de her gün yeni bir dram

İşgalci İsrail ordusu, dün Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, gıda yardımı almak üzere İsrail ve ABD destekli Gazze Yardım Vakfı’nın (GHF) kurduğu gıda dağıtım merkezinde bekleyen kadın ve çocukları vurdu. Bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi’nden yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 15 kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Hamas Hareketi de, işgalci İsrail ordusunun kadın ve çocukları hedef almasını kınadı. Açıklamada, “yardım merkezleri, okullar ve çadırlarda kadın ve çocukların öldürülmesi, sistematik bir soykırımın ve etnik temizliğin açık göstergesidir” denildi.

Gazze’nin güneyinde sivillerin yoğun olarak sığındığı El-Mevasi sahilinde kurulan bir pazar yeri, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Saldırıda 5 sivil ölürken 20 sivil daha yaralandı. Sağlık kaynakları, aynı bölgede bir pazar yerine daha ikinci bir İHA saldırısı düzenlendiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan, yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, sivillerin yoğunlukta olduğu Han Yunus’taki kamplara zırhlı araçlar ve buldozerlerle girerek yıkımı genişletiyor. Kaynaklar, işgal güçlerinin bölgede ağır hasarlı binaların yanı sıra mezarlıkları da yıktığı bilgisini verdi. Gazze’deki Filistin Hükümeti, İsrail'in dün akşam saatlerine kadar Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği bombardımanlarda toplamda 50 sivil'in daha öldüğünü bildirdi. Bununla birlikte İsrail’in saldırılara başladığı 7 Ekim 2023’ten toplam ölü sayısı 57 bin 700’e ulaşırken, yaralı sayısı 137 bin 409’u aştı.