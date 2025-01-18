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Gazze'de İsrail'le varılan anlaşmayla serbest bırakılacak isimler takas gününden bir gün önce açıklanacak

Gazze'de İsrail'le varılan anlaşmayla serbest bırakılacak isimler takas gününden bir gün önce açıklanacak

14:3418/01/2025, Cumartesi
AA
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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması imzalandı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması imzalandı.

İsrail ile Hamas'ın üzerinde anlaştığı ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Siyonist işgalin, ateşkes kapsamında esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması için mutabakata varılan esirlerin listesini yayınlaması, İsrail işgalinin kendini ilgilendiren bir tedbirdir." ifadelerine yer verildi.

Esirlerin serbest bırakılması mekanizmasının işleyişinin serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısına ve bunların hangi kategoriye dahil olduğuna bağlı olduğunu işaret edilen açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne uzayacağı ifade edildi.

Esirler Enformasyon Ofisi'nden "İsrail'le yapılan anlaşmaya göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri, ateşkes şartlarında mutabakata varılan bir mekanizma çerçevesinde her değişim gününden önce yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
#Hamas

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