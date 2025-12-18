Gazze'de şiddetli soğuk: Bir bebek daha hayatını kaybetti

Foto: Arşiv.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İsrail'in saldırılarıyla birlikte, Gazze’de açlık ve yıkımın ardından dondurucu soğuklar da Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bir aylık Said Esad Abidin soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.
Açıklamada şiddetli soğuklardan dolayı kentte hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.
#gazze
#israil
#soğuk