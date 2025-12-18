Yeni Şafak
Gazze'de şiddetli soğuk: Bir bebek daha hayatını kaybetti

11:4318/12/2025, Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarıyla birlikte, Gazze’de açlık ve yıkımın ardından dondurucu soğuklar da Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bir aylık Said Esad Abidin soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada şiddetli soğuklardan dolayı kentte hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.



#gazze
#israil
#soğuk
