Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çöken evin enkazından ikisi çocuk 6 kişi kurtarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bölgeyi etkisi altına alan alçak basınç nedeniyle şiddetli yağış sonucu Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda yer alan 3 katlı evin çatısının çöktüğü aktarıldı.

Çatının enkazından ikisi çocuk 6 kişinin çıkarıldığı ve söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, bu nedenle yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Byron fırtınasında 14 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de 10 Aralık'ta başlayıp 3 gün süren Byron fırtınasında en az 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 binden fazla çadır su altında kalarak zarar görmüştü.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" çadır ve konteyner evler ile gerekli ağır ekipmanların gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.











