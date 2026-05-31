Gazze’de yeniden soykırım endişesi

Gazze’de 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından son dönemde saldırılarını artıran işgalci İsrail ordusu, ateşkesin gerekliliğini yerine getirmezken suikast ve bombardımanlarla soykırıma dönüş sinyalleri veriyor. Terör devleti İsrail'in, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de işgali genişleterek bölgenin yüzde 70'ini kontrol altına alma çabası ve "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin sürgününün yeniden dile getirilmesi etnik temizlik planının hayata geçirildiğine yönelik endişeleri artırdı. ABD yönetimi, arabuluculuk yaptığı ateşkese yönelik ihlaller karşısında suskunluğunu koruyor. ABD’nin Gazze’deki süreci koordine etmek amacıyla kurduğu Barış Kurulu da bu konuda herhangi bir adım atmıyor. İsrail’in Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda ise yaklaşık 50 Filistinli hayatını kaybetti.

İŞGALİ GENİŞLETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında çekildiği bölgelere tekrar girmeyeceğini taahhüt eden İsrail ordusu, buna karşın Gazze'de işgali günden güne genişleten adımlar attı. İsrail, Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasına göre belirlenen "Sarı Hat" isimli bölgeye çekildi, böylece Gazze'nin yüzde 53'lük kısmı İsrail işgali altında kalırken, yüzde 47'lik orta kesim Filistinlilere bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra, işgal ettiği bölgelerin bir kısmını bırakarak "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu. Buna rağmen, İsrail ordusu İran savaşının gölgesinde, işgali sessiz sedasız genişletti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde işgali yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını itiraf etti ve İsrail ordusuna Gazze'de işgali yüzde 70'in üzerine çıkarma talimatı verdiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada ise terör devletinin yüzde 70'lik işgal politikasına karşı 'Barış Konseyi'ne net tutum sergileme çağrısında bulunuldu.

SÜRGÜN PLANI YİNE MASADA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de düzenlediği bombardımanda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Avde öldürdüğünü bildirmesinin ardından Gazze nüfusunun etnik temizliğini öngören sözde “gönüllü olarak göç etmesini sağlayacak” bir plana dair de bilgi vermişti. Katz, açıklamasında, “Gazze’de münasip bir vakit ve şekilde gönüllü göç uygulamasını hayata geçireceğiz” ifadeleriyle 2 milyon Filistinli için sürgün planını tekrar gündeme getirdi.

MISIR’DAN TARAFLARA UYARI

Saldırıların yoğunlaşması ve İsrailli yetkililerin peş peşe gelen işgal ve tehcir açıklamalarının ardından Mısır yönetimi, Hamas’ın müzakere heyetini Kahire’ye davet etti. El-Cezire’ye konuşan Mısırlı diplomatik kaynaklara göre, Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını öngören müzakerelerde yaşanan donukluğu aşmak için yeni bir planlama hazırlayan Mısır yönetimi, ABD yönetimi ve Barış Kurulu’na İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dizginlenmesi yönünde bir mesaj gönderdi. Kaynaklar, hem ABD yönetimi hem de Barış Kurulu’yla telefon trafiği yürüten Mısır yönetiminin, Netanyahu'nun ve Katz’ın tek taraflı bir gerilimi beslediğini ve Gazze’deki sivillerin tehcirine izin vermeyeceklerini söylediğini aktardı. Kaynaklar ayrıca, Mısır yönetiminin Netanyahu’nun açıklamalarının iç politikaya dönük bir seçim malzemesi olduğunu da Hamas heyetine bildirdiğini aktardı.





Ateşkeste Filistinlileri öldürün talimatı

İsimlerini vermek istemeyen İsrailli askerler, Associated Press'e (AP) dikkat çekici itiraflarda bulundu. Ekim 2025-Ocak 2026 tarihlerinde Gazze'de bulunan askerler, "Gazze'de tanıklık ettikleri uygulamalardan dolayı duydukları öfke ve üzüntü" nedeniyle basına konuştuklarını belirttiler. Gazze'de kimlikleri belirlenemeyen Filistinlilerin hedef alındığını aktaran İsrailli askerler, "Bazı güçlerin, öldürmeyi sıradan bir iş sayabildiği gibi bazıların da Filistinlileri öldürmekten zevk aldığını gösterebildiklerine" işaret etti. "Gazze'de ateşkes denilen şey, bir şakadan başka bir şey değildir" diyen 20 yaşındaki bir asker "Sarı Hat'ı geçen veya yaklaşan her Filistinliyi vurmaktan zevk alan askerleri gördüm. Gazze'deki durum ormana benziyordu. Ateşkesten sonra bize verilen talimatlar çok netti: Bu hattı geçen her şahsın üzerine doğrudan ateş açın" diye konuştu.



