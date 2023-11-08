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Dünya

Gazze'deki bir manastırda 8 Yunan mahsur kaldı

Gazze'deki bir manastırda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 8 Yunan'ın mahsur kaldığı belirtildi.

12:24 - 8/11/2023 الأربعاء
AA
İşgalci İsrail'i saldırılarından sonra Gazze.

İşgalci İsrail'i saldırılarından sonra Gazze.

Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre 8 Yunan, Gazze Şeridi'ndeki Aziz Porphyrius Manastırı'nda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların durumu ve kimlik bilgileri, İsrailli ve Mısırlı yetkililere iletildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki Başkonsolosluğu aracılığıyla manastırda mahsur kalan Yunanlar ile iletişim halinde bulunuyor.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması halinde, Gazze'den ayrılmak isteyen Yunanların tahliye edilmesi öngörülüyor.

#Gazze
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