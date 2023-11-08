Gazze'deki bir manastırda 8 Yunan mahsur kaldı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. Ghebreyesus, ''Gazze'de 10 bin kişi öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insani felaket ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani ateşkes konusunda anlaşmaya ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz'' açıklamasında bulundu.