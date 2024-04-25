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Dünya

Gazze'deki hastanelerin jeneratörleri durma noktasına geldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede hizmet veren hastanelerde bulunan elektrik jeneratörlerinin, gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle hizmet veremeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, jeneratörlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

18:27 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:34 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin durma noktasına geldiği konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) ve insani yardım kuruluşlarına "hastalara sürekli hizmet verilmesi ve yaşamlarının korunması için gerekli yakıtın hızlı şekilde sağlanması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgeye yardım girişini kısıtlaması, abluka altındaki bölgede gıda, ilaç ve yakıt tedarikinde sıkıntılara yol açtı.

İsrail'in sağlık tesislerini hedef aldığı saldırılar, birçok hastanenin de hizmet dışı kalmasına ve çalışmalarının durmasına neden oldu.

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle sağlık alanında olmak üzere çok fazla ağır insan hakkı ihlali yaşandığını kaydetmişti.

Gazze'de şu anda üzerine konuşulabilecek sağlık sistemi olmadığını, bunun tamamen yok edildiğini vurgulayan Mofokeng, BM ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze'de sağlık dahil tüm alandaki eksikleri gidermek için mücadele ettiğini belirtmişti.


#Gazze
#hastane
#jeneratör
#elektrik
#Filistin
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