Gazzeliler için acımasızca paylaşımlarda bulunan ABD'li aktörün evi yandı: Canlı yayında gözyaşları içinde anlattı

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles’ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley’deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde iki gün önce başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.









Ünlülerin şehri artık 'Hayalet Şehir'

Evleri şans eseri yangından kurtulan birçok oyuncunun ise yaşadıkları mahalleler neredeyse yok oldu. Görgü tanığı olan ünlü isimler yaşadıkları bölgenin bir “hayalet şehre” dönüştüğünü söylerken evleri yanmasa da sayısız ünlü isim yaşadıkları bölgeyi kıl payı kaçarak terk etmek zorunda kaldı.





Our deck three minutes ago. pic.twitter.com/KpZDELpN8L — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025





'Tahliye olmaya hazırlanıyorum'

Oyuncu James Woods da evinin yakınındaki bir tepede yanan alevlerin videosunu paylaşanlar arasındaydı. Woods, X’te yayınlanan kısa klipte “Tahliye olmaya hazırlanıyorum” dedi.





Gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını CNN yayınında anlatan Woods gözyaşlarına boğuldu.









Gazzeliler için attığı tweetler akıllara geldi

Woords, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı meşrulaştıran paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medya hesabından Gazzeliler için "Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün" paylaşımları ise akıllarda tazeliğini koruyor.







