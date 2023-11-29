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Dünya

Gazze'ye bombardıman düzenleyen İsrail ikisi çocuk üç vatandaşını öldürdü

Gazze'de katliamlara imza atan terör devleti İsrail'in insani ara öncesi düzenlediği bombardımanda kendi vatandaşı üç esiri öldürdüğü açıklandı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, ölen esirlerden birisinin 10 aylık, diğerinin dört yaşında olduğu ve diğerinin de çocukların anneleri olduğu ifade edildi.

19:07 - 29/11/2023 Çarşamba
IHA
İsrail Gazze'ye düzenlediği bombardımanda üç İsrailli esiri öldürdü.

İsrail Gazze'ye düzenlediği bombardımanda üç İsrailli esiri öldürdü.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in insani aradan önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü bildirildi. Esirlerden birinin 10 aylık bir bebek diğerinin ise 4 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen 3 İsrailli esirin adı daha açıklandı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in insani aradan önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü, esirlerin Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas olduğu aktarıldı.


İsrail basınında yer alan haberlerde, Kfir Bibas’ın 10 aylık, Ariel Bibas’ın ise 4 yaşında olduğu ve Sherry Silverman Bibas’ın çocukların anneleri olduğu belirtildi.



#Gazze
#İsrail
#Bombardıman
#İsrailli Esirler
#Hamas
2 gün önce
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