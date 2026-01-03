Yeni Şafak
Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılmalı

04:003/01/2026, Cumartesi
Angelina Jolie.
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Jolie’ye ziyarette Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ile Mısır'ın eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekrem eşlik etti. Burada insani yardım çalışanlarıyla el sıkışan Jolie, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması konusunda gösterilen çabaları taktirle karşıladığını kaydetti.

Gazze’deki ailelerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Jolie, Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Jolie ayrıca Ariş kentinde bulunan Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezine de ziyarette bulunarak Filistinliler için yardım kolisi hazırladı.



