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Dünya

Gazze'ye destek veren ABD'li üniversite öğrencilerine Refah'tan teşekkür: Mesaj ulaştı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına karşı ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek veren eylemler başlatıldı. Günlerdir çeşitli üniversitelerde eylemlerini sürdüren öğrencilere Refah'a sığınan bir Filistinli teşekkür ederek karşılık verdi. Refah'taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce "Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı" yazan Filistinli, dünya ülkelerinden bu öğrencileri örnek almalarını isteyerek Gazze'nin yanında olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

00:30 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:38 - 28/04/2024 Pazar
AA
ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek veren eylemler dalga dalga yayılıyor.
ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek veren eylemler dalga dalga yayılıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti.

Refah'a sığınan 43 yaşındaki Ebu Yusuf Hamed, ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterilerine sessiz kalmadı.

Hamed, Refah'taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce "Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı", "Teşekkürler ABD üniversiteleri" ve "Teşekkürler Columbia öğrencileri" ibarelerini yazdı.

"Tüm öğrencilere örnek olmalı"

AA muhabirine konuşan Hamed, "ABD'de Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen öğrencilere çadırların üzerine yazı yazarak teşekkür ettiklerini" belirtti.

Hamed, teşekkür ibarelerini yıkılan evlerinin duvarları yerine çadırlara yazmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dünya ülkelerinden bu öğrencileri örnek almalarını isteyen Hamed, Gazze'nin yanında olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, Gazze'deki soykırımı ve Filistin işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Üniversite yönetiminin talebiyle polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yükseköğrenim kurumlarına da yayılmıştı.

Öte yandan, İsrail yanlısı siyasetçi ve gruplar, ABD'deki öğrenci eylemleriyle "Yahudi düşmanlığı" yapıldığını öne sürerek, protestoların dağıtılması için Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi İslami Yaşam Merkezi'ne Ramazan Bayramı'nda yapılan saldırı da Müslüman öğrencileri ve toplum üyelerini endişelendirmiş, antisemitizm iddiaları sürerken bununla ABD'deki İslamofobi vakalarındaki artışa tekrar dikkat çekilmişti.


Soykırıma karşı bir hamle de Teksas'tan: Üniversite öğrencilerinden sonra akademisyenler de ayaklandı

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı soykırımın yankıları tüm dünyanın tepkisine yol açarken Filistin için bir hamle de ABD’nin Teksas eyaletinden geldi. Austin’deki üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere Teksas çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunmasının ardından öğretim görevlileri de iş bıraktı. Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan Teksas’ta öğrencilerin ters kelepçe ile gözaltına alınmasına rağmen insani bir tutum sergileyen öğretmenler ders yerine öğrencilerin Gazze için başlattığı eyleme katıldı. Bu davranış olayların boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.



#Gazze
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#Ebu Yusuf Hamed
#Teşekkür
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