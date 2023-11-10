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Dünya

Genç doktor ailesiyle katledildi

Gazze’de medikal süpervizör olarak görev yapan Uluslararası Dünya Doktorları (DDD) üyesi 28 yaşındaki Maysara Rayyes, İsrail tarafından evinin bombalanması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 06:08 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Maysara Rayyes

Maysara Rayyes

Bir süredir haber alınamayan Rayyes, ebeveynlerinin yaşlı olması ve hareket kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle güneye taşınamadı. İsrail’in bombalamaları sonucu Rayyes, ailesi ve diğer Gazze sakinleri en az 48 saat boyunca enkaz altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, Maysara ve ailesinin katledildiği evde, 14 kurbanın daha olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası Operasyonlar Direktörü Héléna Ranchal, “Sahadaki ekiplerimiz için derin endişe duymaya devam ediyoruz. İletişim olmadan sağlık personelinin görevlerini yerine getirmeleri neredeyse imkânsız.” dedi.


#Gazze
#doktor
#İsrail
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