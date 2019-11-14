Dünya Gerçek mermi kullandık
ORTADOĞU

Gerçek mermi kullandık

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilerde gerçek mermi kullandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün “göstericilere karşı ölümcül silahların kullanıldığı” yönündeki raporlarına dair Abdulmehdi, “Güvenlik güçleri sadece 10 günlük bir süre zarfında gerçek mermi kullandı. Bu zaten hükümetin olaylarla ilgili açtığı özel soruşturmada yer alıyor” ifadelerini kullandı. Abdulmehdi, göstericilerin önemli talepleri arasında yer alan yolsuzluk konusuna dair ise “Çözülmesi gereken sorunların başında yolsuzluk geliyor. Ayrıca, yolsuzluğa teşvik edici sistemle de mücadele etmeliyiz.” dedi.

Irak Meclisi’ne bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319’a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

YEREL SEÇİMLER ERTELENDİ

Öte yandan Irak’ta Nisan 2020’de yapılması beklenen yerel seçimler, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin belirsiz bir tarihe ertelendi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında ana gündem maddesi gelecek yıl yapılacak yerel seçimler oldu. Açıklamada, seçimlerin ertelenmesinin sebebine dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Ülkedeki vilayetlerin meclis üyelerinin seçildiği yerel seçimlerin normal şartlarda Nisan 2020’de yapılması gerekiyordu.

Sadr’dan grev çağrısı

  • Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gösterilere destek vermeleri için memurlara “genel grev” çağrısında bulundu. “Devrim” olarak nitelendirdiği gösterilerin barışçıl şekilde sürmesi halinde başarıya ulaşacağını belirten Sadr, memurlara “Bir günlüğüne de olsa destek için genel greve gidin” ifadesiyle çağrıda bulundu. Güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik kaçırma eylemine, gerçek mermi ve keskin nişancılar kullanmasına tepki gösteren Şii lider, göstericileri de protestolarda dış müdahalelere izin vermemeye çağırdı.

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