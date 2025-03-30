Gine’deki caminin hikayesi

Albayrak Grubu’nun Gine’nin başkenti Konakri’de hayata geçirdiği Recep Tayyip Erdoğan Camii, Osmanlı-Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. Yapımına 10 Ekim 2022’de başlanan cami projesinin hikayesi de oldukça etkileyici. Dönemin Genelkurmay Başkanı, Sadiba Koulibaly, Samory Touré Askeri Kışlası’nda yapımı bir türlü tamamlanamayan cami inşaatı için Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’tan destek istedi. Talebin ardından Albayrak Grubu, daha yeni ve kapsamlı bir projeyle çalışmalarına başladı.





ADETA SANAT ESERİ

2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen cami, 1100 metrekarelik kapalı alana sahip. İçeride 475, dışarıda 700 kişi olmak üzere toplam bin 175 mümine hizmet verebilecek şekilde inşa edilen cami, ‘kültür cami’ olarak tasarlandı. Türk tarihi ve İslam medeniyetine uygun motiflerin kullanıldığı caminin kubbeleri alüminyumdan yapılırken, cami 24 vitray pencereyle çevrelendi. Her biri şerefeli olan iki minarenin alüminyum üst ve alt kısımları Türkiye'den gelen özel dokulu bir boya ile boyandı. Caminin içinde kullanılan 18 mm yün halılar özel olarak tasarlanıp yine Türkiye’den ithal edildi. 7 milyon dolara tamamlanan caminin iç tasarımı için Türkiye’den Gine’ye giden hattatlar eserleriyle ruh verdi.

HER DETAYI ÖZENLE YAPILDI

Camide, minber, korkuluk, kürsü ve zemin kattaki Bursa tarzı ahşap kemerler ölçüye göre yapılmış olup, Türkiye'den gelen usta bir hattat, caminin iç kısmına sanatsal hatlar uyguladı. Mihrap, mermerden özel olarak inşa edildi. Cami, 7 avize ile 25 aplikten oluşan 9 metre çapında merkezi bir avize ile aydınlatılıyor. Ayrıca, içeride ve dışarıda 8 kameralı bir kamera güvenlik sistemi de kuruldu.





GİNE’DE HEP EVİMDE HİSSETTİM

Ahmet Albayrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını taşıyan caminin açılışı önceki gün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’dan telekonferansla katıldığı açılış törenine Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Grubu'na teşekkür etti. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak törende yaptığı konuşmada “Manevi ve ailevi değerlere büyük ehemmiyet veren inançlı bir kişi olarak askeri kışla bünyesinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Camii benim için Konakri kent dokusuna işlediğimiz bir mücevherdir” dedi. Ahmet Albayrak, “Her ne kadar ülkelerimiz coğrafi olarak birbirinden uzak da olsa, her iki Cumhurbaşkanımızın mesafe tanımaksızın bu anlamlı açılışa katılmaları iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ne kadar güçlü ve derin olduğunun en büyük nişanesidir. Zira her iki ülke halkını birbirine bağlayan manevi ve kültürel değerler birdir. Her gün aynı mabette birlikte saf tutup, aynı kıbleye yönelerek birlikte ibadet ediyoruz. O nedenle işim gereği birçok yabancı ülkeye gitmeme rağmen Gine’de kendimi her zaman evimde hissediyorum. Konakri sokaklarını, İstanbul sokakları kadar iyi biliyorum” dedi.



