Gine’deki caminin hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını taşıyan caminin açılışı önceki gün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’dan telekonferansla katıldığı açılış törenine Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Grubu'na teşekkür etti. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak törende yaptığı konuşmada “Manevi ve ailevi değerlere büyük ehemmiyet veren inançlı bir kişi olarak askeri kışla bünyesinde inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Camii benim için Konakri kent dokusuna işlediğimiz bir mücevherdir” dedi. Ahmet Albayrak, “Her ne kadar ülkelerimiz coğrafi olarak birbirinden uzak da olsa, her iki Cumhurbaşkanımızın mesafe tanımaksızın bu anlamlı açılışa katılmaları iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ne kadar güçlü ve derin olduğunun en büyük nişanesidir. Zira her iki ülke halkını birbirine bağlayan manevi ve kültürel değerler birdir. Her gün aynı mabette birlikte saf tutup, aynı kıbleye yönelerek birlikte ibadet ediyoruz. O nedenle işim gereği birçok yabancı ülkeye gitmeme rağmen Gine’de kendimi her zaman evimde hissediyorum. Konakri sokaklarını, İstanbul sokakları kadar iyi biliyorum” dedi.