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Dünya

Gizlenen onlarcası var: İsrail esir tuttuğu Filistinliyi işkence ederek öldürdü

Terör devleti İsrail'in esir tuttuğu 65 yaşındaki Nasr Said Ziyara isimli Filistinli, Ramle Hapishanesinde hayatını kaybetti. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Ziyara'nın gördüğü işkence ve hapishane şartlarının kötü olması nedeniyle vefat ettiğini, benzer şekilde onlarca vaka olduğunu bildirdi.

23:16 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:17 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Terör devleti İsrail'in hapis tuttuğu Filistinliler. (Foto: Arşiv)
Terör devleti İsrail'in hapis tuttuğu Filistinliler. (Foto: Arşiv)

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Nasr Said Ziyara (65) isimli Filistinlinin Ramle Hapishanesinde 16 Ağustos tarihinde vefat ettiği ifade edildi.

"İşkenceden vefat eden onlarca Gazzeli esirden sadece biri"

Ziyara'nın, İsrail'in uyguladığı sistematik işkence sonucu hayatını kaybeden onlarca Gazzeli esirden sadece biri olduğu, İsrail yönetiminin bu esirlerin çoğunun kimliğini gizlediği ve naaşlarını da alıkoyduğu kaydedildi.

Önce sorguya çekip sonra alıkoydular

Vefat eden Gazzeli esirin evli ve 7 çocuk babası olduğu, İsrail askerlerinin 29 Aralık'ta onu ve oğlu Cihad Ziyara'yı Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesindeki evlerinde önce saatlerce sorguya çektiği sonra da alıkoyduğu dile getirildi. Cihad'ın ise halihazırda Negev Hapishanesinde tutulduğu bilgisi geçildi.

Bedeninin alt kısmında yanıklar vardı

Bedeninin alt kısmında yanıklar olan ve sağlık durumu kötü olan Ziyara'nın, vefatından bir hafta önce Ramle Hapishanesine nakledildiği belirtildi.

Ziyara'nın gördüğü işkence ve hapishane şartlarının kötü olması nedeniyle ölümünden İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası hukuk kurumlarından Gazze'deki soykırımın durması ve İsrail'in yaptıklarının hesabını vermesi için net kararlar alması istendi.

Son vefatla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 24'e yükseldiği, bu sayının sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı, bunun dışında hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan onlarca Filistinli esirin olduğu kaydedildi.



#İsrail
#Hapishane
#İşkence
#Filistin
#Gazze
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