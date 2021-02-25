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Gizlice öksürür yine gelirim: Fransa'da koronavirüslü sağlıkçıların göreve devam ettiği iddia edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında, test sonucu pozitif çıkan ama semptom göstermeyen bazı sağlık çalışanlarının personel eksikliği ve prim kaygısı nedeniyle çalışmaya devam ettiği iddia edildi. Genel İş Konfederasyonu Temsilcisi Jeremy Doucet "Sonbaharda hastalanan ve 500 avro maaşından kesilen bir çalışan bana gelerek, 'Eğer böyle olacaksa ben gizliden gizliye öksürür yine de işe gelirim' dedi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da Kovid-19'lu bazı sağlık çalışanlarının işe gelmeye devam ettiği öne sürüldü.
Fransa'da Kovid-19'lu bazı sağlık çalışanlarının işe gelmeye devam ettiği öne sürüldü.

Fransız basınına göre, ülkenin birçok bölgesinde bazı bakım evleri çalışanları ile hastanelerdeki doktor ve hemşireler Kovid-19'a yakalanmalarına rağmen semptom göstermediği ve yerlerini dolduracak personel bulunmadığı için karantinaya girmeyip işe gelmeye devam etti.

Hastane otoritelerinin, Bilim Kurulunun 23 Mayıs 2020'deki "Test sonucu pozitif çıkan sağlık personeli, tedavinin sürekliliğini sağlamak için istisnai durumlarda görevlerinde kalabilir." kararını gerekçe göstererek çalışanlarına işe gelmeleri yönünde direktif verdiği belirtildi.

  • Fransa'da danışmanlık yapan Florence Thomas isimli Twitter kullanıcısı, hesabından, "Sağlık skandalı. Paris'in büyük hastanelerinin birindeki son sınıf tıp öğrencisi bir arkadaşım, bana Kovid-19 pozitif olan doktorların personel yetersizliği nedeniyle çalışmaya devam ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Reims Üniversitesi Hastanesi personeli ve sendika temsilcisi Cedric Renard da birçok hastanede Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan çalışanların karantinaya girmediğini, hastaneye gelerek çalışmaya devam savundu.

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"Priminden kesiliyor"

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Jeremy Doucet de bir personelin çalışmaya gelmediği günlerin ay veya yıl sonu priminden kesildiğini belirtti.

  • Doucet, "Sonbaharda hastalanan ve 500 avro maaşından kesilen bir çalışan bana gelerek, 'Eğer böyle olacaksa ben gizliden gizliye öksürür yine de işe gelirim' dedi." ifadelerini kullandı.

Sağlık otoriteleri ise hastalanan personelin gelmediği günlerin "yok sayılmadığı" bu nedenle primlerinin düşmeyeceğini ileri sürüyor.

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Kovid-19'lu personelin karantinaya girmesine ilişkin tavsiye kararı

Diğer yandan Birim Kurulu sitesinde, "medikal veya bir sağlık kuruluşu çalışanının Kovid-19'a yakalanması durumunda en az 7 gün karantinaya girmesi, karantina sonrası son 48 saat bir semptom göstermediği takdirde 10. gün işi yapabileceği" açıklaması yer alıyor.

Fransa hükümeti, geçen yıl salgın nedeniyle zorlu şartlarda çalıştıkları gerekçesiyle ülkedeki sağlık personelinin maaşlarında iyileştirme yapmıştı.

Toplam 3 milyon 661 bin 410 vaka

Fransa'da açıklanan son verilere göre, 31 bin 519 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 661 bin 410'a yükseldi.

Dün 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı ise 85 bin 321'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 436'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 614 kişinin tedavisi sürüyor.

Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 603 bin 702'ye yükseldi, bunlardan 1 milyon 234 bin 673'üne ikinci doz aşı vuruldu.

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