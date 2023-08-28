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Dünya

Göçmen çocuklar tacizcilere ‘emanet’

İngiltere’ye kaçak yollardan gelen göçmen çocukların Kent bölgesinde cinsel tacizden mahkum yetişkinlerin kaldığı hapishaneye gönderildiği ortaya çıktı.

Dış Haberler
04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İngiltere’ye kaçak yollardan gelen savunmasız göçmen çocukların, önemli sayıda cinsel suçlunun bulunduğu yetişkinlere yönelik bir hapishaneye yerleştirildiği ortaya çıktı. Bir çoğunun insan ticaretine maruz kaldığı anlaşılan refakatsiz çocukların Kent’e gönderildiği ve yabancı yetişkin mahkûmların arasına yerleştirildiğini gösteren giderek artan sayıda vaka tespit edildiği belirtildi. Guardian gazetesinin haberine göre yabancı uyrukluların tutulduğu blokta aynı zamanda cinsel tacizden tutuklu suçluların da bulunduğu kaydedildi. İnsan Hakları Ağı adlı sivil toplum kuruluşu yetişkinlerin tutulduğu hapishaneye gönderildiği tespit edilen 14 refakatsiz çocuktan birinin 14 yaşında olduğunu tespit etti. Vakaların çoğu, Libya üzerinden İngiltere’ye gelen Sudanlı veya Güney Sudanlı çocukları kapsıyor ve çoğunun insan ticareti mağduru olduğu veya bir tür sömürüye maruz kaldığı değerlendiriliyor. Hafta sonu İçişleri Bakanlığı’na yetişkin hapishanesinde bulunan ve çocuk olduğuna inanılan herkesin acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Çocuklara yönelik yardım kuruluşu Coram’ın göçmen çocuklar projesinin başkanı Anita Hurrell skandal olayla ilgili, “Bu çocukları kriminalize etmek yanlıştır ve onları yetişkin erkek hapishanelerine göndermek tehlikelidir” dedi.



#Göçmen
#İngiltere
#İnsan Hakları
25 dakika önce
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