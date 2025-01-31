Göçmenler işkence merkezi Guantanamo’ya

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını verdi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan "Laken Riley Yasasını" imzalayarak yasalaştırdı. Trump’ın imzaladığı ilk yasa düzensiz göçmenleri hedef alırken, Trump’ın göçmenleri işkence üssü olan Guantanamo’ya sürme planı tepki topladı. ABD’nin11 Ocak 2002'de kurduğu ve işkence gibi uluslararası hukuka aykırı pek çok eylemin merkezi haline gelen Guantanamo Hapishanesi, kirli siciliyle ABD tarihinin kara lekesi olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump





SINIR GÜVENLİĞİNİ BAHANE ETTİ

2. döneminde imzaladığı ilk yasanın düzensiz göçmenlerle ilgili olduğunu kaydeden Trump, sınır güvenliği konusunun kendisi için enflasyondan da diğer başlıklardan da daha önemli olduğunun altını çizdi. İmza töreninde Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda "suçlunun" geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını anlattı.





KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKARILACAK

ABD Başkanı bu kapsamda, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin "suçlu göçmenin" tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Trump, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, bu adımla Guantanamo'daki tesislerdeki kapasitenin iki katına çıkarılmış olacağını ve "en kötü suçluların bile buradan açamayacağını" söyledi.





MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN TUTUKLAYACAK

Yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongrenin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti. Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.





DAHA ÖNCE 37 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ İDDİASI

Daha önce New York Times’ın Eylül 2024’teki haberinde, Guantanamo’daki askeri üste onlarca yıldır kayıt dışı göçmenlerin tutulduğu yazılmıştı. Haberde, denizde yakalanan kaçak göçmenlerin, terörle suçlananlardan ayrı bir tesiste tutulduğu belirtilmişti. 2020-2023'te toplamda 37 kaçak göçmenin bu şekilde Guantanamo’da tutulduğu kaydedilmişti.





KÜBA TEPKİ GÖSTERDİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı açıklamada Trump’ın üssü genişletme planını “zalimce” diye niteledi. Diaz-Canel, Guantanamo’nun “işgal edilmiş Küba topraklarında yer aldığını” da hatırlattı. Küba Dışişleri Başkanı Bruno Rodríguez de Trump’ın kararına itiraz ederek, “ABD yönetiminin göçmenleri Guantanamo Deniz Üssü'nde, işkence ve süresiz gözaltı merkezleri kurduğu bir bölgede hapsetme kararı, insanlığa ve uluslararası hukuka saygısızlıktır” dedi. ABD yönetimi, Guantanamo’daki üssün arazisini Küba’dan 1903’te kiralamıştı. Sözleşmenin herhangi bir bitiş tarihi yok. 1959’daki Küba Devrimi’nin ardından başa gelen komünist yönetim, ABD’nin Guantanamo’daki üssünün yasadışı olduğunu belirtiyor.





HİÇBİR HUKUKİ TEAMÜLE UYGUN DEĞİL

Küba’nın Guantanamo Körfezi’nde bulunan hapishane, ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra kuruldu. ABD istihbaratı tarafından çoğunlukla Orta Doğu ve Afrika’da terörle ilişkili oldukları iddiasıyla ele geçirilenlerin, ABD kanunlarının yargısal olarak sağladığı haklardan faydalanmamaları için Amerikan yargısının yetki alanı dışında sorgu hücreleri ve hapishaneler oluşturdu. Sadece Müslüman oldukları için suçsuz yere senelerce yatan yüzlerce kişi, burada senelerce işkence gördü. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre ise şimdiye kadar Guantanamo’da Afganistan, Irak ve diğer bölge ülkelerinde yakalanarak getirilen 797 şüpheli tutuldu.





FILISTIN DESTEKÇISI ÖĞRENCILERE SINIR DIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, 2019 yılında imzaladığı antisemitizmle mücadele konulu başkanlık kararnamesine ilaveten yeni tedbirlerin eklendiği bir kararname imzaladığını duyurdu. Söz konusu kararname, ABD'de Filistin'i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralıyor. Trump, söz konusu kararname ile İsrail soykırımına karşı başlatılan kampüs intifadasını hedef aldığını açıkça beyan etti.



