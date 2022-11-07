Gölge başkan Obama sahada

3 Kasım 2020 seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Kovid-19 bahanesiyle ofisinden dışarı çıkmazken, yine Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama’nın ABD’nin eyaletlerinde mitingden mitinge koştuğu görülüyordu. Biden’ın seçimi kazanmasında Obama’nın gösterdiği performansın rol oynadığı da iddialar arasındaydı. 8 Kasım’da düzenlenecek kritik Ara Seçimler öncesi Obama bir kez daha sahaya indi. Adeta bir “Gölge Başkan” gibi, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin iki kanadında üstünlük sağlamasının önüne geçmek için uğraşan Obama, dün, Biden ile birlikte “salıncak eyalet” Pensilvanya’da mitinglerde boy gösterdi. Pensilvanya’nın özellikle Senato için belirleyici olacağı kaydediliyor. Dün, 2024 Başkanlık Seçimleri için adaylık sinyali veren Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump da Pensilvanya’da mitingler gerçekleştirdi. Pensilvanya’da Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz’ün kazanması halinde, ABD siyasetinde en üst düzey göreve seçilen ilk Müslüman olarak da tarihe geçecek.

REKLAM