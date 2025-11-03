Görevimizi yaptık ama bedeli ağır oldu

Gazze’de, İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü soykırımın yakın tanıkları Filistinli gazeteciler, ateşkesin kısa vadede Gazze’deki insani krizin aşılmasına etki etmediğini ve zulmün devam ettiğini söyledi. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Filistinli gazeteci Vail el-Dahduh ve Sami el-Şehade, yıkımın yalnızca binaları değil, insan hayatlarını da hedef aldığını belirterek, dünyanın sessizliğini eleştirdi. İki gazeteci, İsrail’in ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne de dikkat çekti. Yaşadığı zorlukları Yeni Şafak’a anlatan El-Cezire’nin Gazze Müdürü Vail el-Dahduh, “Biz gazeteciler ve Gazze halkı olarak çok ağır, çok acı bedeller ödedik. Canlarımızla, kanımızla, sevdiklerimizle ödedik. Bu çağda dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandı ve dünya sessiz kaldı. Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık, ama bedeli çok ağır oldu” ifadelerini kullandı. Gazze’nin dünyanın gözü önünde sistematik soykırıma maruz kaldığını belirten Sami Shehada ise, “Üzerimize atılan bombaların gücü dört nükleer bomba etkisine eşitti. Ben bir bacağımı kaybettim ama bu, Gazze’nin özgürlüğü içindi. Gazze’yi asla unutmayacağız; kalbimiz hâlâ orada atıyor” dedi.

SOYKIRIM YAŞANIYOR ANCAK DÜNYA SESSİZ

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek, ölümlerin yaşanmasına neden olduğunu anlatan gazeteci Vail el-Dahduh, “Her gün silah sesleri, patlamalar ve evlerin yerle bir edilmesi sürüyor. Ateşkes ilanından bu yana yüzlerce şehidimiz ve yaralımız var, evlerin yüzde 90’ı kullanılamaz hale geldi. Yardımların, ilaçların ve tıbbi malzemelerin girişine kısıtlama uygulanıyor; yabancı gazetecilerin bölgeye erişimi engelleniyor. Hastaneler ya yıkıldı ya kapasitesini yitirdi; 100 binden fazla yaralının tedaviye ihtiyacı var. İnsanların çadırlarla idame ettirilecek bir yaşamları yok; barınma, su, elektrik ve sağlık sağlanmazsa ‘soykırımın gölgesi’ geri dönmüş durumda. Biz gazeteciler ve Gazze halkı olarak çok ağır, çok acı bir bedel ödedik. Canlarımızla, kanımızla, sevdiklerimizle ödedik. Bu çağda dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor ve dünya sessiz kaldı. Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık ama bedeli çok ağır oldu” dedi.

GAZZE, KUDÜS, SUDAN FARK ETMEZ ZULÜM HER YERDE AYNI

İsrail’in savaş suçlarına rağmen uluslararası hukukun işlememesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade eden El-Dahduh, “İnsan hayatı her yerde kutsaldır; Gazze, Kudüs ya da Sudan fark etmez. Fail belli: işgal. Dünya sisteminin bu işgali durdurması gerekiyor; aksi takdirde suçların cezasız kalması, benzer zulümlere davetiye çıkarır” çağrısında bulundu ve savaş suçlarının faillerinin hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

ONURLU YAŞAMAK İSTİYORUZ

Gazze’de yaşamın neredeyse tamamen yok olduğunu dile getiren Filistinli gazeteci Sami el-Şehade ise “Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor. Gazze’de artık oturulacak bir ev kalmadı, şehir tamamen yerle bir oldu. İnsanlar iki yıldır çadırlarda yaşıyor. Ne su var ne elektrik. Kışın çocuklar soğuktan titriyor, hastalıklar hızla yayılıyor. Cilt hastalıklarının yanı sıra birçok salgın ortaya çıktı. 100 binden fazla yaralı tedavi bekliyor ama hastaneler yıkıldı, ilaç yok, tıbbi destek yok. Her geçen gün insanlar göz göre göre ölüyor” diye konuştu. Gazze’nin yeniden inşasından önce, orada yaşayan insanların yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Şehade, “Çadırda yaşamak çok zor ben bunu aylarca yaşadım. İnsanlar sadece barınmak değil, onurlu bir yaşam istiyor.” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN GAZZE İÇİN GÖSTERDİĞİ DESTEK HEPİMİZ İÇİN UMUT KAYNAĞI”

Gazze’deki saldırılarda bir bacağını kaybetmesine rağmen Filistin davasından asla vazgeçmediğini belirten Şehade,“Bacağımı kaybettim ama bu Gazze’nin özgürlüğü için küçük bir bedel. Biz Türkiye’ye geldik ama kalbimiz hâlâ orada. Gazze’nin sesi olmaya devam edeceğim. Çünkü biz dünyanın en haklı davasının sahibiyiz” dedi. TRT Arabi adına İstanbul’da çalıştığını söyleyen Şehade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde yaşadığı duyguları da paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elimi sıkması, bana moral ve güç verdi. Gazze için gösterdiği destek hepimiz için umut kaynağı. Umuyorum ki onun çabalarıyla bu katliamın bir an önce son bulması sağlanır” cümlelerini sarf etti.







