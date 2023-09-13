Grönland'da bir yolcu gemisi 206 yolcusuyla karaya oturdu

Grönland
Ocean Explorer adlı bir yolcu gemisi, Grönland'ın kuzeybatısında karaya oturdu ve yükselen sulara rağmen mahsur kaldı.
The Guardian'ın haberine göre, yetkililer 206 yolcu ve mürettebat bulunan kazada kimsenin zarar görmediğini ve gemide herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.
Kazaya dair yapılan açıklamada, karaya oturan yolcu gemisi, sular yükseldiğinde kendi başına serbest kalabilir ancak yolcular için
"Ne olursa olsun bizim için en önemli şey herkesin güvenliğe ulaşmasıdır"
ifadeleri kullanıldı.
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40 dakika önce