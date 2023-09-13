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Dünya

Grönland'da bir yolcu gemisi 206 yolcusuyla karaya oturdu

206 yolcu ve mürettebat bulunan bir yolcu gemisi, Grönland'ın kuzeybatısında karaya oturdu ve yükselen sulara rağmen mahsur kaldı. Yetkililer, 206 yolcu ve mürettebat bulunan kazada kimsenin zarar görmediğini ve gemide herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

Afra Betül Özdemir
09:44 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Grönland

Grönland

Ocean Explorer adlı bir yolcu gemisi, Grönland'ın kuzeybatısında karaya oturdu ve yükselen sulara rağmen mahsur kaldı.


The Guardian'ın haberine göre, yetkililer 206 yolcu ve mürettebat bulunan kazada kimsenin zarar görmediğini ve gemide herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.


Kazaya dair yapılan açıklamada, karaya oturan yolcu gemisi, sular yükseldiğinde kendi başına serbest kalabilir ancak yolcular için
"Ne olursa olsun bizim için en önemli şey herkesin güvenliğe ulaşmasıdır"
ifadeleri kullanıldı.



#Grönland
#Danimarka
#Gemi
40 dakika önce
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