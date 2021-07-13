Dünya Gülenin veliahtı Almanyada öldü
AVRUPA

Gülen’in veliahtı Almanya’da öldü

Fetullah Gülen FETÖ’yü kurduğunda yanındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül, Almanya’da Kovid-19’dan öldü. Kırmızı listede aranan Şengül’ün 3 aydır Hessen eyaletinde tedavi görmesi Alman hükümetinin FETÖ’ye desteğini gözler önüne serdi. Örgütte tayin ve terfilerden sorumlu Şengül, ‘Türkiye imamı’ Mustafa Özcan’la liderlik kavgası da veriyordu.

Şahin Şen Yeni Şafak
​Gülen’in veliahtı Almanya’da öldü
Mehmet Ali Şengül

Kırmızı listede aranan firari FETÖ’cü Mehmet Ali Şengül, Almanya’da öldü. Başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül’ün Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ’nün Türkiye’deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten “Başyüceler” ya da “İstişare Heyeti” olarak da bilinen “Karanlık Kurul” içerisindeydi.

Fetullah Gülen
Fetullah Gülen

ELEBAŞINA VEKALET ETMİŞTİ

  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sadık adamlarından biri olan Mehmet Ali Şengül, 16 Şubat 1983’te gözaltına alınmış, 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmalara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevine devam eden Şengül, Samsun’a tayini çıkınca örgüt içinde “Samsunlu Hoca” olarak anılmaya başlandı. Gülen tarafından önce örgütün Avustralya, akabinde İsviçre, daha sonra da Almanya koordinatörlüğüne getirilen Şengül, Fetullah Gülen Türkiye’den kaçtıktan sonra bir süre yerine vekalet etmişti.

ÖZCAN’LA LİDERLİK KAVGASI

Gülen’in 1999’da örgütün asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001’de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti. Örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan’la liderlik çekişmesi yaşayan Şengül, örgütün Uzakdoğu imamlığını da yürütmüştü. Şengül’ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, FETÖ çatı iddianamesinde de yer almıştı. 15 Temmuz’dan önce firar eden Şengül hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.

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