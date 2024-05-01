|
Dünya

Güney Florida Üniversitesinde Filistin'e destek gösterilerinde 10 öğrenci gözaltına alındı

Florida eyaletinin Tampa kentindeki Güney Florida Üniversitesinde, polis, Filistin destekçisi öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 10 göstericiyi gözaltına aldı.

11:12 - 1/05/2024 Çarşamba
AA
Güney Florida
Güney Florida

Florida eyaletinin Tampa kentindeki Güney Florida Üniversitesinde, polis, Filistin destekçisi öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 10 göstericiyi gözaltına aldı.


Yerel kaynaklardaki haberlere göre, polis, Güney Florida Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilere müdahale etti.


Göz yaşartıcı gaz kullanan polis, 10 öğrenciyi gözaltına aldı.


Polisin, "plastik mermi" kullandığı da iddia edildi.



ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.


Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.


Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.


ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.


Cüneyt Özdemir sordu: Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?

ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin eylemleri, 40'a yakın üniversiteye yayıldı. Öğrenciler, ABD'nin işgalci İsrail'e desteğine ve Gazze'deki yaşanan soykırıma tepki olarak üniversitelerde eylem yapıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube hesabından yaptığı yayında konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?" diye soran Özdemir, "Gazze meselesi tamamen AK Parti ya da İslamcıların meselesi gibi algılanır olmuş. Oradaki adam 30 bin kişinin ölmesine isyan ediyor. Bizim her gün gördüğümüz bu görüntüler artık biz de alıştık, kanıksadık. O yüzden işte orada birkaç muhafazakar öğrenci belki eylem yapar diyorlar. Oysa neden olmasın yani Columbia'da olan eylem Bilkent'te neden olmasın? Olmaz mı yani? Olsun diye söylemiyorum ama niye olmaz? Bizdeki öğrenci öğrenci değil mi?" ifadelerini kullandı.


#Filistin
#gazze
#Güney Florida Üniversitesi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FİYAT LİSTESİ DEĞİŞTİ: SEAT güncel fiyatları açıkladı! İşte Seat İbiza, Arona, Leon, Ateca ve Terraco zamlı fiyat listesi