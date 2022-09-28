Dünya Güney Kore ABD Başkan Yardımcısı Harrisin ziyareti öncesinde Kuzey Koreye füze fırlattı
ASYA

Güney Kore ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ziyareti öncesinde Kuzey Kore'ye füze fırlattı

Güney Kore ordusu, Güney Kore ve ABD'nin bir uçak gemisini de barındıran ortak deniz tatbikatları düzenledikten sonra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyareti öncesinde balistik füze fırlattığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore ABD Başkan Yardımcısı Harrisin ziyareti öncesinde Kuzey Koreye füze fırlattı
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Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı açıkladı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu sularına füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füzenin nereden ateşlendiği ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere 29 Eylül'de Seul'u ziyaret etmesi bekleniyor.

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ABD ve Güney Kore askeri tatbikata başlamıştı

ABD ve Güney Kore donanmalarının, 26 Eylül'de Kore Yarımadası'nın doğu açıklarında, USS Ronald Reagan uçak gemisi ve harp filosunun katıldığı askeri tatbikata başladığı bildirilmişti.

Dört gün sürecek tatbikatın, "müttefiklerin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı yanıt verme kararlılığını gösterdiği" kaydedilmişti.

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ÜÇ GÜN ÖNCE DE FIRLATMIŞTI

Güney Kore ve Japonya, 25 Eylül'de, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

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