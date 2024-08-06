Güney Kore'de aşırı sıcaklar can aldı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 4 Ağustos Pazar günü 70'li yaşlarındaki 2 kadının ve 65 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, 20 Ağustos-4 Ağustos arasında yaşanan toplam can kaybının 14'e yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 4 Ağustos Pazar günü 70'li yaşlarındaki 2 kadının ve 65 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, 20 Ağustos-4 Ağustos arasında yaşanan toplam can kaybının 14'e yükseldiği bildirildi.

Sıcak çarpması nedeniyle hastanelik olanların sayısının ise bin 690'a ulaştığı aktarıldı.

Ayrıca 11 Haziran'dan 5 Ağustos'a kadar 277 bini kümes hayvanı dahil toplam 303 bin çiftlik hayvanının ve 13 bin balığın telef olduğu kaydedildi.