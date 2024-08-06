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Dünya

Güney Kore'de aşırı sıcaklar can aldı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ülkede, 35 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkıyor.

14:37 - 6/08/2024 Salı
IHA
Aşırı sıcaklar geçtiğimiz haftadan bu yana ülke genelinde etkisini sürdürüyor.
Aşırı sıcaklar geçtiğimiz haftadan bu yana ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Güney Kore'de aşırı sıcaklara bağlı can kaybı artıyor.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle 4 Ağustos Pazar günü 70'li yaşlarındaki 2 kadının ve 65 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, 20 Ağustos-4 Ağustos arasında yaşanan toplam can kaybının 14'e yükseldiği bildirildi.

Sıcak çarpması nedeniyle hastanelik olanların sayısının ise bin 690'a ulaştığı aktarıldı.


Ayrıca 11 Haziran'dan 5 Ağustos'a kadar 277 bini kümes hayvanı dahil toplam 303 bin çiftlik hayvanının ve 13 bin balığın telef olduğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor

Aşırı sıcaklar geçtiğimiz haftadan bu yana ülke genelinde etkisini sürdürüyor.


35 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkıyor.


Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), aşırı sıcakların en az 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini tahmin ediyor.


#Günye Kore
#sıcak hava
#hava durumu
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