Güney Kore'de aşırı sıcaklar can aldı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'de aşırı sıcaklara bağlı can kaybı artıyor.
Sıcak çarpması nedeniyle hastanelik olanların sayısının ise bin 690'a ulaştığı aktarıldı.
Ayrıca 11 Haziran'dan 5 Ağustos'a kadar 277 bini kümes hayvanı dahil toplam 303 bin çiftlik hayvanının ve 13 bin balığın telef olduğu kaydedildi.
Aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor
Aşırı sıcaklar geçtiğimiz haftadan bu yana ülke genelinde etkisini sürdürüyor.
35 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkıyor.
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), aşırı sıcakların en az 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini tahmin ediyor.