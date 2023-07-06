Güney Kore’de nüfus krizi: Pediatri kliniklerinin sayısında düşüş

Kim, makalesinde bu seyrin endişe verici olduğunu vurgulayarak, “Bu en hafif tabiriyle endişe verici bir eğilimdir çünkü istikrarlı bir nüfusu korumak için gereken doğurganlık oranı 2,1'dir. Yani Güney Kore'nin doğurganlık oranı mevcut nüfusunu korumak için gerekli doğurganlık oranının üçte birinden biraz fazladır” dedi.