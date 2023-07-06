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Dünya

Güney Kore’de nüfus krizi: Pediatri kliniklerinin sayısında düşüş

Seul Enstitüsü, Güney Kore’de doğurganlık oranının kritik seviyelere düşmesi sonucu özellikle başkentte pediatri klinik ve hastanelerinin sayısında yüzde 12.5 oranında düşüş yaşandığını duyurdu.

11:01 . 6/07/2023 Perşembe
DHA
Tahminlere göre birkaç yıl içinde bu oran 0.61’e kadar gerileyecek.

Tahminlere göre birkaç yıl içinde bu oran 0.61’e kadar gerileyecek.

Güney Kore merkezli Seul Enstitüsü, Mayıs ayında yayınladığı raporda başkentteki pediatri klinikleri ve hastanelerinin 2017’den 2022’ye kadar yüzde 12.5 oranında azaldığını, psikiyatri kliniklerinin ise yüzde 76.8 oranında artış gösterdiğini duyurdu. Pediatri uzmanlığındaki sağlık merkezlerinin azalması ise ‘doğurganlık oranındaki düşüş’ ile ilişkilendiriliyor.

Dünyadaki en düşük doğurganlık oranı

Kore Üniversitesi’nden Andrew Eungi Kim, Nisan ayında Doğu Asya Forumu’nda kaleme aldığı makalede ülkede doğurganlık oranının 2022 yılında 0.78’e düştüğünü, bunun dünyadaki en düşük seviye olduğunu belirtti. Tahminlere göre birkaç yıl içinde bu oran 0.61’e kadar gerileyecek.

Kim, makalesinde bu seyrin endişe verici olduğunu vurgulayarak, “Bu en hafif tabiriyle endişe verici bir eğilimdir çünkü istikrarlı bir nüfusu korumak için gereken doğurganlık oranı 2,1'dir. Yani Güney Kore'nin doğurganlık oranı mevcut nüfusunu korumak için gerekli doğurganlık oranının üçte birinden biraz fazladır” dedi.

Ekonomik sonuçları da var

Öte yandan Kim, bu düşüşün ekonomik anlamda da olumsuz sonuçları olacağını ifade etti. Makalede ekonomik olarak aktif olan nüfusun 2065’e kadar 16,8 milyon düşüş göstereceğini öngören Kim, “Anormal derecede düşük doğurganlık oranının devam etmesi Güney Kore ekonomisi için ciddi sonuçlar doğuracaktır. En belirgin sorun, ekonomik olarak aktif nüfusun (15-64 yaş arası) 2015 yılında 37,4 milyondan 2065 yılında 20,6 milyona düşmesi olacaktır” dedi.



#Güney Kore
#Seul Enstitüsü
#Pediatri
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