Güney Kore’de nüfus krizi: Pediatri kliniklerinin sayısında düşüş

Tahminlere göre birkaç yıl içinde bu oran 0.61’e kadar gerileyecek.
Dünyadaki en düşük doğurganlık oranı
Kore Üniversitesi’nden Andrew Eungi Kim, Nisan ayında Doğu Asya Forumu’nda kaleme aldığı makalede ülkede doğurganlık oranının 2022 yılında 0.78’e düştüğünü, bunun dünyadaki en düşük seviye olduğunu belirtti. Tahminlere göre birkaç yıl içinde bu oran 0.61’e kadar gerileyecek.
Ekonomik sonuçları da var
Öte yandan Kim, bu düşüşün ekonomik anlamda da olumsuz sonuçları olacağını ifade etti. Makalede ekonomik olarak aktif olan nüfusun 2065’e kadar 16,8 milyon düşüş göstereceğini öngören Kim, “Anormal derecede düşük doğurganlık oranının devam etmesi Güney Kore ekonomisi için ciddi sonuçlar doğuracaktır. En belirgin sorun, ekonomik olarak aktif nüfusun (15-64 yaş arası) 2015 yılında 37,4 milyondan 2065 yılında 20,6 milyona düşmesi olacaktır” dedi.