Güney Kore'den APEC Zirvesi için güvenlik hazırlığı: 3 bin 900 personel görevlendirilecek

Güney Kore, bu hafta ülkede düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personelin görevlendirileceğini açıkladı.

Askerlerin özellikle birçok lider ve heyetin varması planlanan Busan şehrindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırılacağı belirtildi.

Ülkenin Gyeongju şehrindeki 31 Ekim ve 1 Kasım arasında düzenlenecek zirve öncesinde birçok ön toplantının da yapılması planlanıyor.