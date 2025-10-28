Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Güney Kore'den APEC Zirvesi için güvenlik hazırlığı: 3 bin 900 personel görevlendirilecek

Güney Kore'den APEC Zirvesi için güvenlik hazırlığı: 3 bin 900 personel görevlendirilecek

19:0128/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi

Seul merkezli haber ajansına göre, Güney Kore ordusunun APEC Liderler Zirvesi için ülke genelinde güvenlik önlemlerini arttıracağı ifade edildi. Ülke genelinde konuşlandırılacak 3 bin 900 personelin genelinin, Busan şehrindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na konuşlanacağı ifade edildi.

Güney Kore, bu hafta ülkede düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personelin görevlendirileceğini açıkladı.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

APEC Liderler Zirvesi'nde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı yaklaşık 3 bin 900 personelin ülke geneline konuşlandırılacağı bildirildi.

Askerlerin özellikle birçok lider ve heyetin varması planlanan Busan şehrindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırılacağı belirtildi.

Ülkenin Gyeongju şehrindeki 31 Ekim ve 1 Kasım arasında düzenlenecek zirve öncesinde birçok ön toplantının da yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in söz konusu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.



#APEC
#Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
#Güney Kore
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
28 Ekim günün maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgileri