Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füzeler fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füzeler fırlattı

08:1222/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.
Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre,
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin güneyindeki Junghwa bölgesinden yerel saatle 08.10'da birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Japon Denizi yönünde yaklaşık 350 kilometre mesafe katettiği ifade edilirken, denize düşüp düşmediğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Seul'un ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesi ülkeyi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore basınında, Kuzey Kore'nin, Trump'ın Güney Kore'yi ziyaretinden günler önce balistik füze fırlatmasına dikkati çekildi.
Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne 8 Mayıs'ta çok sayıda kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzeleri fırlatmıştı.
  • Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.

#Güney Kore
#Japon Denizi
#Kuzey Kore
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu