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Gurbetçilerimiz yardım seferberliği başlattı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının bir an önce sarılması için Almanya’daki sivil toplum kuruluşları yardım çağrısı yaptı.

17:17 . 6/02/2023 Pazartesi
Diğer
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün.

Başta İslam Toplumu Milli Görüş , (IGMG) Diyanet İşleri Türk İslam Birliği,(DİTİB) ve UID üyelerine ve sevenlerine acil maddi yardım çağrısında bulundu.


Bu çerçevede İslam Toplumu Milli Görüş , (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün yayınladığı deprem mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İslam toplumu milli görüş teşkilatları olarak uluslararası yardım teşkilatımız Hasene olarak acil yardım fonumuzdan deprem bölgesine nakdi yardımlarımızı gönderdik. Ancak tabii ki bu yeterli değil. Şimdi dayanışma vakti diyerek tüm kurumlarımız camilerimiz derneklerimiz HASENE Uluslararası yardım teşkilatımız olarak bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Önümüzdeki cuma günü camilerimizde kurumlarımızda depremzedeler için yardım toplanacak vefat eden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacaktır. Aziz kardeşlerim şimdi dayanışma vaktidir. Ayrıca şimdi dua vaktidir kardeşlerimiz için dua edelim Rabbimiziden yardım dileyelim. Allaha emanet olun"




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Almanya
34 dakika önce
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