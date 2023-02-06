Gurbetçilerimiz yardım seferberliği başlattı

"İslam toplumu milli görüş teşkilatları olarak uluslararası yardım teşkilatımız Hasene olarak acil yardım fonumuzdan deprem bölgesine nakdi yardımlarımızı gönderdik. Ancak tabii ki bu yeterli değil. Şimdi dayanışma vakti diyerek tüm kurumlarımız camilerimiz derneklerimiz HASENE Uluslararası yardım teşkilatımız olarak bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Önümüzdeki cuma günü camilerimizde kurumlarımızda depremzedeler için yardım toplanacak vefat eden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacaktır. Aziz kardeşlerim şimdi dayanışma vaktidir. Ayrıca şimdi dua vaktidir kardeşlerimiz için dua edelim Rabbimiziden yardım dileyelim. Allaha emanet olun"