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Guterres Suriye'de diyalog için Türkiye'yi işaret etti: Önemli rol oynayabilir

Guterres Suriye'de diyalog için Türkiye'yi işaret etti: Önemli rol oynayabilir

22:0919/12/2024, Perşembe
AA
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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kapsamlı diyalog için Türkiye'nin önemli bir rol sahibi olacağını ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de kapsamlı diyalog için Türkiye'nin önemli bir rol sahibi olacağını ifade etti.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle dünyanın Suriye ile olan diyalog süreci de hız kazandı. Suriye'de geçici hükümet ile diyalog kurmak isteyen ülkeler ise Türkiye'nin kapısını çalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Suriye'deki yeni süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes için koşullar yaratılması gerektiğine işaret eden Guterres, "Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, "
Suriye halkına ve İdlib'de direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir.
" dedi.

"Kalıcı ateşkes için koşullar yaratılmalı"

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes için koşullar yaratılması gerektiğine işaret eden Guterres, aynı zamanda DEAŞ'ın terör faaliyetlerinin ve mevcudiyetini artırmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye önemli rol oynayabilir"

Guterres, "
Suriye halkına ve İdlib'de direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir.
" değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların kaldırılması

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıp kaldırılmamasına ilişkin bir soruya ise Guterres, yaptırımların Beşşar Esed rejimine uygulandığını anımsatarak, "
Bu durum değişti.
" yanıtını verdi.

Guterres, halihazırda Suriye'de geçiş sürecinin başladığını ancak Suriye'deki dramatik durumu göz önünde bulundurarak Suriye halkıyla dayanışma göstermek için en azından bir "jest" yapılması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, tüm yaptırımların ise koşullar sağlandığında kaldırılabileceğine dikkati çekti.



#Suriye
#BM
#Antonio Guterres
#Türkiye

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