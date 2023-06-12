Guterres tahıl koridoru için endişeli: Rusya'nın suresi dolunca çekileceğini düşünüyor

Rusya'nın girişimden çekilme ihtimalinden endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Guterres, "Öncelikle evet, bundan endişe duyuyorum ancak girişimin sürmesi ve Rusya'nın ihraçlarını kolaylaştırmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.