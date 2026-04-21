Haberden sonra tehdit ediliyor: Çocuklarım için endişeliyim

L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta istilacı Yahudi teröristin tacizine maruz kalan Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ve yaşanan baskıları değerlendirdi. Avukat ve Duvar ve Yerleşim Direniş Konseyi üyesi Ebu’l-Rub, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını belirterek "Gaspçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Şeria’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SİSTEMATİK POLİTİKANIN BİR PARÇASI

Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini aktaran Avukat Ebu’l-Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını ifade etti. Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı" diye konuştu. Görüntünün tekil bir olaya işaret etmediğini kaydeden Ebu’l-Rub, "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası" dedi.

İŞGALİN GENİŞLEMESİNE ZEMİN HAZIRLANIYOR

Ebu’l-Rub, Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 sonrası dönemde sahadaki şiddetin belirgin şekilde arttığını hatırlattı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in gaspçı İsraillilere silah dağıtmasının sahadaki durumu daha da ağırlaştırdığını belirten Abu'l Rub, "Ekim 2023’ten sonra bu şiddet daha da arttı. Ben-Gvir’in onlara silah sağlaması ve koruma vermesiyle birlikte saldırılar çok daha tehlikeli hale geldi" sözlerini sarf etti. Sahadaki uygulamaların belirli bir amaca hizmet ettiğini dikkat çeken Ebu’l-Rub, "Bu tür uygulamalar, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak ve yerleşimlerin genişlemesine zemin hazırlamak amacı taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARIM İÇİN ENDİŞELENİYORUM

Filistinli yetkililerin resmi verilerine göre, Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana 1149’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle gaspçı İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını belirtti. Sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu diyen Ebu’l-Rub, şu açıklamada bulundu: "Ben kendim için korkmuyorum ama dört çocuğum var. En büyüğü yedi yaşında, altı yaşında ve en küçüğü bir buçuk yaşında. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum." Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "Gaspçı İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor" sözlerini kullandı.

FİZİKSEL SALDIRILARA MARUZ KALDILAR

Filistinli avukat, Ramazan Bayramı sonrası El-Halil yakınlarında çocuklarıyla birlikteyken gaspçı İsraillilerin saldırısına uğradıklarını kaydetti. "12 gaspçı İsrailli aracımızın üzerine çıktı. Çocuklarım o günden sonra geceleri uyumakta büyük zorluk yaşıyor" diyen Ebu’l-Rub, ayrıca hamileliği sırasında da gaz bombaları, tehditler ve fiziksel saldırılara maruz kaldığını bildirdi. L’Espresso kapağındaki fotoğrafın kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Ebu’l-Rub, "Fotoğraf yaşadığımız acıyı görünür kıldı" dedi.

BU TOPRAKLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğuna işaret etti. Gaspçı İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yerine yeni dikimler yaptığını ifade eden Ebu'l Rub, "Biz burada kalıcıyız, onlar ise geçicidir" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.



