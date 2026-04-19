Savaşların arkasında İsrail saldırganlığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde yoğun temaslarını sürdürdü. Erdoğan konakladığı otelde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile kahvaltıda bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Balkanlar'ın istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek'in geleceğine yönelik atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğinin süreceğini vurguladı. Son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını belirten Erdoğan, Balkanlar'ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini kaydetti.

FİLİSTİN ÖVGÜSÜ

Erdoğan ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüştü. Slovenya ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, AB'den cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğini ifade etti. Yakın coğrafyadaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanında iş birliğini artırmanın önemini vurgulayan Erdoğan, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde bu konuda yeni kararlar alınmasını beklediklerini kaydetti. Erdoğan ayrıca Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin de takdirle karşılandığını ifade etti. Erdoğan, Balkanlar'da istikrarın desteklenmesi için tesis ettiği Balkan Barış Platformu'na Slovenya'nın da katılımını arzu ettiğini bildirdi.

GAZZE’DE HUZUR VE İSTİKRAR İÇİN

Gün içinde Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile ayrı ayrı bir araya geldi. Assoumani’ye Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edileceğini vurguladı. Tshisekedi’ye Kongo’da barış ve istikrarı desteklediklerini ifade eden Erdoğan, bölgede süren savaşların önemli kısmının arkasında İsrail'in tehditkar ve saldırgan tutumu olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Ndayishimiye de Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkes gayretine Burundi'nin verdiği desteği takdir ettiği söyledi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze ile de ayrı ayrı görüştü.





Doğu Akdeniz'de birlikte çalışacağız

Erdoğan forumun ikinci gününde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye-Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişareyle ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini belirtti. Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarlarının muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildiren Erdoğan ayrıca İsrail'in saldırganlığının tüm dünya için maliyetinin ağır olduğunu, Türkiye'nin İran'da barışın tesisi için çalıştığını ifade etti. Erdoğan, forum marjında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Barzani'yi kabulünde Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, projenin hızlandırılmasının faydalı olacağını vurguladı.





Filistin için tek yürek

Antalya Diplomasi Forumu’nda "Filistin İçin Tek Yürek" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Program sonunda aile fotoğrafı çektirildi. Emine Erdoğan ve lider eşleri daha sonra etkinlikle aynı temalı sergiyi gezdi.



