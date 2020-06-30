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Dünya Haftere javelin füzeleri gönderen Macrondan ilginç savunma Hafteri hiç desteklemedik
ORTADOĞU

Hafter'e javelin füzeleri gönderen Macron'dan ilginç savunma: Hafter'i hiç desteklemedik

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete olan desteğinden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter güçlerini hiçbir zaman desteklemediklerini savundu. Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına uzun süre sessiz kalan Macron, "Bizim amacımız Libya'da kalıcı bir siyasi çözüm bulmak" dedi. Libya ordusu, geçen yıl Hafter'in silah depolarında Fransa ordusuna kayıtlı Javelin füzeleri ele geçirmişti. Amerikan istihbaratı da bu füzelerin Fransa'ya ait olduğunu doğrulamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Yerel seçimlerde partisi ağır yenilgiler alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'daki meşru faaliyetlerini eleştirmeye kalktı.

Bir gazetecinin "Fransa, (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'i uzun süredir desteklemekle ve Türkiye'yi eleştirmekle suçlanıyor. Benzer şekilde Rusya'nın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri çabalarını da eleştiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Macron, Fransa’nın Hafter'i desteklemediğini, Fransa'nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Macron, "Şimdi Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı." diye konuştu.

HAFTER'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ FRANSA

Her ne kadar Fransa Cumhurbaşkanı Macron reddetse de, Hafter'in en büyük askeri ve siyasi destek veren ülkelerden biri konumunda.

Javelin füzeleri.

HAFTER'İN SİLAH DEPOLARINDA FRANSIZ SİLAHLARI

4 Nisan 2019 yılında Trablus'a yönelik saldırı başlatan Hafter militanlarının Giryan kentindeki silah depolarında Fransa ordusuna kayıtlı çok sayıda javelin füzeleri ele geçirilmişti.

  • New York Times'a konuşan Amerikan istihbaratından yetkililer, söz konusu füzelerin Fransa ordusuna ait olduğunu ifade etmişti.

Füze çuvala sığmadı
DÜNYA
Füze çuvala sığmadı

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WAGNER ASKERLERİNİN VARLIĞI

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü anımsatan Macron, Putin'e Wagner paralı askerlerinin eylemlerini kınadığını aktardığını belirtti. Macron, Putin'in de bunların özel askerler olduğunu söyleyerek kendisine karşı çıktığını anlattı.

SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
OYNAT 03:28
SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.


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