Halep’te hayata dönüş

Halep’in terörden temizlenen Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hayat her geçen gün normale dönüyor. Yıllarca süren işgalin ardından Suriye ordusu 10 Ocak'ta söz konusu 2 mahalleyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı. Halep merkeze yakın bu mahalleler, özellikle Suriye iç savaşının sürüklediği yerinden edilmiş düşük gelirli Hristiyan, Kürt ve farklı etnik gruplardan Suriyelilerin yaşadığı mahalleler olarak biliniyor.

TESİSLER ASLINA ÇEVRİLDİ

Örgütün karargah olarak kullandığı sağlık tesisleri birer birer elden geçirildi. Halep İl Sağlık Müdürü Muhammed Vecih Cuma, “SGD kontrolündeki bölgelerde sağlık tesisi olarak faaliyet gösteren birimlerde ilaç dahi yoktu. İnsanlar gerçekten çok zor şartlarda sağlık imkanlarına ulaşmaya çalışıyordu. Son operasyonlarla insanların tıbbi imkanlara ve ilaca erişimini sağladık. Karargah olarak kullanılan tesisleri, hızla halkın kullanımına sunduk” dedi.

1 GÜNDE HİZMETE BAŞLADIK

Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki sağlık tesislerinin durumunu anlatan Cuma, “Eşrefiye Mahallesi’nde 2, Şeyh Maksud Mahallesi’nde büyük ana sağlık ocağı vardı. Bu tesisleri SDG ideolojik eğitim merkezine dönüştürmüş, hiç hizmet verilmiyordu. Personel ve ilaç sıkıntısı vardı. Operasyonlar biter bitmez, 11 Ocak itibarıyla buraları aslına dönüştürdük. SDG’nin boşaltıldığı bölgelere ertesi gün hizmet götürmeye başladık” diye konuştu.

İNSANLARI KAZANMAK İSTİYORUZ

SDG’nin yıllardır hükmettikleri yerlerde insanlara sağlık hizmeti vermediğini kaydeden Cuma, şunları söyledi: “SDG’nin olduğu bölgelerde insanların adeta beyni yıkanmış. Bu insanlara devletimizin savaşı değil, barışı seçtiğini göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Önceki gün Şeyh Maksud'daki sağlık ocağına saat 12.30’a kadar 109 hasta geldi. Yıllarca örgütün kontrolü altında yaşayan insanları kazanmak istiyoruz. İnsanlar da değişimin farkında.”







