Hamaney 8 sene sonra ilk kez Cuma namazı kıldıracak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün başkent Tahran'da 2012 yılından bu yana ilk kez Cuma namazını kendi kıldıracak.

İran'ın Mehr haber ajansı, 80 yaşındaki Hamaney'in Cuma namazını Tahran'ın Musalla Cami'nde kılacağını bildirdi.

Haberde, yetkililerin, "İran halkının bir kez daha birliğini ve ihtişamını ortaya koyacağı" yönündeki sözlerine yer verildi.

Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıldönümü münasebetiyle 2012'de kıldırmıştı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy'den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve Ukrayna uçağının düşmesi sonrası bu adımı atanHamane'in önemli mesajla vermesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, uçağın düşürülmesi konusunda ordunun daha ayrıntılı açıklama yapması gerektiğini ve işlerinin halka karşı dürüst davranmak olduğunu söyledi.

Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.