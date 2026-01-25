Yeni Şafak
Hamas kurucularından Ataullah Ebussebih hayatını kaybetti

15:4425/01/2026, الأحد
G: 25/01/2026, الأحد
AA
Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih
Hamas, kurucuları arasında bulunan Ataullah Ebussebih'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ebussebih’in hayatı boyunca Filistin davasına bağlılığına dikkat çekilerek, Gazze’de halkıyla birlikte son ana kadar mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

Hamas'ın kurucularından, Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih, 78 yaşında Gazze'de hayatını kaybetti.

Filistin davasına uzun yıllar hizmet etti

Hamas, Ebussebih'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Ebussebih'in Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle Filistin davasına uzun yıllar hizmet ettiği vurgulandı.

Hapishanedeki Filistinlilerin hakları için yıllarını verdi

Ebussebih'in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özellikle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

"Gazze'de halkıyla birlikte direndi"

Açıklamada, Gazze'de halkıyla birlikte zorlu koşullara sabırla göğüs geren Ebussebih'in, ulusal mücadeleye bağlılığına, fedakarlığına ve halkla iç içe duruşuna dikkat çekilerek, "
Vefat edene kadar, Gazze'de halkıyla bütün olarak sabırla ve kararlılıkla direndi."
denildi. Mesajda ayrıca, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.



#Ataullah Ebussebih
#Filistin
#Gazze
