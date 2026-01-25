Hamas kurucularından Ataullah Ebussebih hayatını kaybetti

Hamas, kurucuları arasında bulunan Ataullah Ebussebih'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ebussebih’in hayatı boyunca Filistin davasına bağlılığına dikkat çekilerek, Gazze’de halkıyla birlikte son ana kadar mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.
Hamas'ın kurucularından, Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih, 78 yaşında Gazze'de hayatını kaybetti.
Filistin davasına uzun yıllar hizmet etti
Hamas, Ebussebih'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, Ebussebih'in Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle Filistin davasına uzun yıllar hizmet ettiği vurgulandı.
Hapishanedeki Filistinlilerin hakları için yıllarını verdi
Ebussebih'in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özellikle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı kaydedildi.