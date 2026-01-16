Hamas: Yetkileri devre hazırız

İngiliz medyasına konuşan bir Hamas yetkilisi, ABD destekli Filistin teknokrat komitenin Gazze'de kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve grubun sorumluluklarını devretmeye hazır olduğunu söyledi. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması, Gazze'yi yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan bir komitenin atanmasını içeriyor. Bu komite, Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliye kamu hizmeti sunmakla görevlendirilecek.