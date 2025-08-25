Yeni Şafak
Hamas: Netanyahu anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hareketin ara bulucuların teklifini kabul etmesinin ardından Gazze’yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal etme planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki tutumunu açıkça gösterdiği ifade edilerek, “Biz kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor” denildi.


İsrail ve ABD kaynaklarının açıklamalarının, Netanyahu’nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının asıl engelleyicisi olduğunu doğruladığı belirtilen açıklamada, “Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın itirafları, Netanyahu’nun oyalama taktikleri uyguladığını ve her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.


Açıklamada, “Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur. Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu tamamen sorumludur. 22 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, savaş suçluları Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in gevelediği 'mutlak zafer' hayalinin boş olduğunu kanıtlamıştır” ifadelerine yer verildi.

