Hamas: Netanyahu anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal etme planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki tutumunu açıkça gösterdiği ifade edilerek, “Biz kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor” denildi.





İsrail ve ABD kaynaklarının açıklamalarının, Netanyahu’nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının asıl engelleyicisi olduğunu doğruladığı belirtilen açıklamada, “Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın itirafları, Netanyahu’nun oyalama taktikleri uyguladığını ve her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.



