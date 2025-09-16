Hamas'tan İsrail'in başlattığı kara saldırısı açıklaması: Soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması

Hamas, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri gerektiği çağrısında bulunuldu.
Hamas, İsrail'in Gazze şehrine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
"Kilit ortak ABD"
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze şehrine işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.
Ancak bölgedeki görgü tanıkları, yoğun hava saldırılarına rağmen kent içinde tank görülmediğini aktarıyor.