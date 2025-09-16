Yeni Şafak
Hamas'tan İsrail'in başlattığı kara saldırısı açıklaması: Soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması

19:0016/09/2025, Salı
AA
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu

Hamas, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri gerektiği çağrısında bulunuldu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze şehrine kara saldırılarını genişletmesini
"soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması"
olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze şehrine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların
"soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması"
olduğu belirtildi.
Gazze'ye saldırıların
"ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle"
gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.

"Kilit ortak ABD"

ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin
"kilit ortağı"
olarak nitelendirildi.
Uluslararası topluma
"katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma"
çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de
"Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri"
istendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze şehrine işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Ancak bölgedeki görgü tanıkları, yoğun hava saldırılarına rağmen kent içinde tank görülmediğini aktarıyor.



#gazze
#Hamas
#israil
