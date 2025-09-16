İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins AB ülkelerinin soykırım sessizliğini eleştirdi

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, yaptığı açıklamada BM'nin raporunu değerlendirerek Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin Filistin'deki soykırıma karşı sessiz kaldığını ifade etti. Higgins, "Artık soykırımı yapan ve soykırıma silahlandırarak destek veren ülkelerin BM üyeliğinden çıkarılması gibi uygulamaları hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Higgins, Offaly kentindeki bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına işaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporunu değerlendirdi.
"AB'nin bazı güçlü ülkeleri sessiz kalmayı seçiyor"
AB'nin böylesine sessizken birlik halinde hareket etmesinin kolay olmayacağını savunan Higgins, İsrail'de soykırımı teşvik eden bazı isimlerin devletin üst kademelerinde yer aldığını söyledi.