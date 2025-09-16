Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins AB ülkelerinin soykırım sessizliğini eleştirdi

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins AB ülkelerinin soykırım sessizliğini eleştirdi

18:3216/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, yaptığı açıklamada BM'nin raporunu değerlendirerek Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin Filistin'deki soykırıma karşı sessiz kaldığını ifade etti. Higgins, "Artık soykırımı yapan ve soykırıma silahlandırarak destek veren ülkelerin BM üyeliğinden çıkarılması gibi uygulamaları hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin,
"Avrupa Birliği'nin (AB) bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı gerçekten korkunç bir işkence ile bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor."
ifadelerini kullandı.

Higgins, Offaly kentindeki bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına işaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporunu değerlendirdi.

BM raporunun hazırlayanların Soykırım Sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hareket ettiğine vurgu yapan Higgins,
"Artık soykırımı yapan ve soykırıma silahlandırarak destek veren ülkelerin BM üyeliğinden çıkarılması gibi uygulamaları hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum."
dedi.

"AB'nin bazı güçlü ülkeleri sessiz kalmayı seçiyor"

Higgins, İsrail'e silah satan ülkelerin hiç tereddüt etmeden bu ticarete son vermesi gerektiğine dikkati çekerek,
"AB'nin bazı güçlü ülkeleri, insan yapımı, gerçekten korkunç bir işkenceyle bir deri bir kemik kalmış çocukları izlerken sessiz kalmayı seçiyor."
diye konuştu.

AB'nin böylesine sessizken birlik halinde hareket etmesinin kolay olmayacağını savunan Higgins, İsrail'de soykırımı teşvik eden bazı isimlerin devletin üst kademelerinde yer aldığını söyledi.



#gazze
#İrlanda
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?