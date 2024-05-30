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Dünya

Hamas'tan yeni 'ateşkes' açıklaması: İsrail saldırılarını durdurursa tam bir anlaşmaya hazırız

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam bir anlaşmaya' hazır olduğunu duyurdu.

20:41 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:32 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Netanyahu - Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde
İsrail Başbakanı Netanyahu - Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı.

Divan 24 Mayıs’taki kararında, Refah’ta, sıkışan Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı insani felaket tehlikesi nedeniyle daha önce hükmettiği tedbirlerin yeterli olmadığını belirterek; İsrail’in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasına, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açık tutmasına, BM yetkili organları tarafından soykırım iddialarını araştırmak üzere görevlendirilenlerin, Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamak üzere etkili tedbirler almasını ve alınacak tüm tedbirlere ilişkin bir ay içinde Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

İsrail'e uluslararası tepki

Terör devleti UAD'ın kararlarını hiçe sayarak Refah'ta sivillerin yaşadığı kampa saldırı düzenlemişti. 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İsrail'den yapılan açıklamada, "Trajik bir terslik" denilmişti.

İsrail'e yöneltilen uluslararası sert tepkilerin ardından ateşkes görüşmeleri bir kez daha gündeme geldi.

Hamas: İsrail saldırılarını durdurursa tam bir anlaşmaya hazırız

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam bir anlaşmaya' hazır olduğunu duyurdu.

Hamas'ın açıklamasında, "
Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik”
denildi.


#Hamas
#İsrail
#Ateşkes
#Filistin
#Gazze
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